Gənclərdən ədəbsiz əməl: Sosial mediada sürətlə yayılır - FOTOLAR

Türkiyədə yaşayan suriyalı qaçqınların “banan yemək” trendi sosial mediada böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu aksiya türkiyəli vətəndaşın yerli mediaya “banan ala bilmirəm, suriyalı qaçqınlar kilolarla banan alırlar” deməsindən sonra başlayıb.

Suriyalı qaçqınlar türk sakinin bu sözlərini lağa qoymaq üçün sosial mediada yeni trend yaradıb. Bu aksiya bəzi vətəndaşların isə etirazına səbəb olub.

Aksiyaya qarşı çıxanlar həmin suriyalı qaçqınların ölkədən qovulmasını tələb edirlər.

