PSJ-nin məşhur hücumçusu Kilian Mbappe 2022-ci ilin fevralından sonra “İspaniya "Real Madrid"inə keçəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu idman jurnalisti Canluka Di Martsio özünün tvitter hesabında bildirib. Onun sözlərinə görə, futbolçu artq Madrid klubu ilə razılaşıb.

Qeyd edək ki, Kilian Mbappe 2017-ci ildən PSJ-də çıxış edir. O, dünyanın ən bahalı futbolçuları arasında yer alır. Belə ki, təcrübəli futbolçu 139.5 milyon avro dəyərindədir.

