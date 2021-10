Tanınmış aparıcı Azər İsmayılov (Zahid) üçüncü dəfə ata olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, instaqram hesabında məlumat verib.

Qeyd edək ki, Azər Zahid Vüsalə Əlizadə və Nəcibə adlı xanımla ailəli olub. Onun Vüsalə Əlizadə ilə nikahından Dilək adlı qızı var.

