Xəbər verdiyimiz kimi, baş nazir Əli Əsədov “Azərbaycan Respublikasının mülki müdafiə planının hazırlanması üzrə Komissiyanın yaradılması haqqında” sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, komissiyanın sədri Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci müavini, komissiya sədrinin müavini vəzifəsi isə Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərova həvalə edilib.

