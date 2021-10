Ziraat Türkiyə Kubokunun III - turunda “Adanaspor” öz meydanında "Adıyaman"ı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Adanaspor”un 2:0 hesabı ilə qələbəsi ilə bitən matçı Batuhan Gültek orta hakim, Burak Gültek isə yan xətt hakimi olaraq idarə edib.

Qeyd edək ki, Batuhan Gültek və Burak Gültek əkiz qardaşlardır.

