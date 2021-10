"Mənim kitabımda geri addım atmaq yoxdu" - Ərdoğan qərbə SƏRT MESAJ VERDİ

“Mən geri addım atmamışam. Mənim kitabımda geri addım atmaq yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ mətbuatında dərc olunan “Türkiyə 10 ölkə səfiri ilə bağlı məsələdə geri addım atdı” xəbərinə münasibət bildirərkən belə deyib. Azərbaycandan qayıdarkən təyyarədə jurnalistlərin suallarını cavablandıran türk lider bəyan edib ki, o hücumdadır və geri addım atmaq barədə düşünməyib.

Ərdoğanın sözlərinə görə, Türkiyədəki səfirlər siyasi proseslərin necə nəticələnəciyini bilməlidir. Bilmədiklərinə görə, Vyana sazişinin 41-ci maddəsi qarşılarına qoyuldu.

