Brüsseldə İran və Avropa Birliyi arasında nüvə danışıqları başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Birliyi tərəfindən danışıqlara Xarici Fəaliyyət Xidmətinin diplomatları qatılır. Məlumata görə, tərəflər nüvə danışıqlarında irəliləyiş əldə etməyə çalışacaq.

İrəliləyiş əldə olunandan sonra danışıqlara yüksək rütbəli diplomatlar qatılacaq.

