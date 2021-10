Növbəti devalivasiya HƏYƏCANI: Yanvardan dollar 2 manat olacaq? - AÇIQLAMA

“Hazırda bölük inflyasiya meyllərinin artması manatın dəyərdən düşməsinin əsas göstəricilərindən biridir”.

Bu açıqlamanı Metbuat.az-a özəl olaraq iqtisadçı-ekspert Eldəniz Əmirov edib. Ekspert deyir ki, istənilən valyutanın dəyərdən düşməsi və ya dəyər qazanması bilavasitə manatın alıcılıq qabiliyyətinin zəifləməsi ilə və yaxud da onun güclənməsi ilə izah olunur. Yəni, artıq real iqtisadi sistemdə göstərir ki, manat son günlər müəyyən qədər dəyərdən düşmüşdür.

“Ümumi olaraq, məhz manatın dəyərdən düşməsi onun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı enməsiylə müşayiət edilir. Misal üçün deyək ki, əgər biz üç ay öncə aldığımız hər hansı bir məhsulu indi o qiymətə ala bilmirikcə demək manat dəyərdən düşmüşdür. Qeyd etdiyim kimi alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsinə müşahidə eliyəndə, artıq bu sualın cavabı tapılır.Yəni bir şəxsin aldığı əmək haqqı ilə beş ay əvvəl etdiyi alış-verişi bu ay bilməməsi artıq manatın dəyəri haqqında məlumat verir. Yəni o əmək haqqı ilə alış-veriş edə bilmirsə, artıq dəyərdən düşüb əgər edə bilirsə, deməli, dəyərdən düşməyib” .

- Cəmiyyətdə son günlər övbəti devalivasiya həyəcanı ilə bağlı yaranan şayələrin əsası varmı? Xüsusəndə yanvar ayından dolların 2 manat olacağı ilə bağlı xəbərlər nə qədər düzgündür? Eldəniz Əmirov bu sualımıza cavab olaraq bildirdi ki, düşünmür ki, yaxın müddətdə devalvasiya baş tutacaqdır.

“2021-ci ilin dövlət büdcəsi təsdiq olunan zaman fiskal və humanitar siyasətin daha koordinasiya olunmuş şəkildə idarəsi və makroiqtisadi tarazlığa nail olunması məqsədilə mütləq şəkildə milli valyutanın məzənnəsi stabilliyini önəm verilməsi öz təsdiqini tapmışdı. Buna görə də hökümətin devalvasiyaya gedəcəyini düşünmürəm. Hazırda Azərbaycanın valyuta ehtiyatları və maliyyə resursları imkan verir ki, devalvasiya olmadan belə iqtisadi sistemin işlək vəziyyətdə qalmasına nail ola bilsinlər.

Amma əksini görürük. Çünki beş ay əvvəl “x” manata alınan alış -veriş bu gün mümkün deyil, bu isə manatın getdikcə təbii olaraq dəyərdən düşməsini göstərir. Amma bu heç də hansısa bir katastrofik bir faciəvi hal deyildir. Hətta bunun müsbət tərəfləri də var. İlk növbədə turizmin daha aktiv hala gəlməsinə və ölkənin iqtisadiyyatının ixrac yönlü potensialına təsir edir. Biz bunun Türkiyə modelini də görmüşük. Hazırda Türkiyəyə lirənin ucuz olması baha olmasından daha çox sərf edir. Bu kontekstdə yanaşanda düşürəm ki, Azərbaycanda manatın dəyərdən düşməsi müsbət hal kimi qiymətləndirilməməlidir”.

Müsahibimiz onu da qeyd etdi ki, post pandemiya dövründə virus epidemiyasının geridə qaldığını və turizminin inkişaf etdiyini nəzərə alaraq, Azərbaycanda ixrac yönümlü istehsal sahələrinin qurulmağa başlayıb. Eldəniz Əmirovin sözlərinə görə, bu halda devalvasiya öz müsbət töhfəsini verə bilər amma hazırkı vəziyyətdə devalvasiyanın gətirəcəyi mənfi nəticələr onun verəcəyi müsibətlərdən çox böyük hətta daha yuxarı səviyyədədir. “Amma ölkəmizdə olan tədiyyə və ticarət balansına baxanda orda olan müsbət saldolar devalvasiya təhlükəsinin olduğunu söyləməyə imkan vermir. İstər tədiyyə balansı, istərsə də, xarici ticarət balansı eyni zamanda da bu balansın müsbət saldo da qalmasına xidmət edən neft qiymətləri yaxın müddətdə devalvasiyanın olmayacağını deməyə əsas verir” deyə Eldəniz Əmirov fikirlərini yekunlaşdırıb.



Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

