Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində yerli fermerlə prokuror müavini Dmitri Dedulya arasında baş verən gərginlik toqquşmaya yol açıb.

Metbuat.az “Lenta.ru”ya istinadən xəbər verir ki, fermer onu döyüb sonra isə avtomobilə bağlayaraq sürüyüb. Hadisə oktyabr ayının 13-də baş versə də, detallar indi üzə çıxıb. Bəzi mənbələr onların qohum olduğunu yazır. Şübhəli saxlanılıb. Araşdırma aparılır.

