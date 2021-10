Son 10 ildə uşaqlar arasında ən çox bu xəstəlik müşahidə olunub - RƏSMİ

Son 10 ildə 13 yaşadək uşaqlar arasında mədə-bağırsaq xəstəlikləri artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin Təşkili şöbəsinin məsləhətçisi Aynurə Zeynalova "Uşaqlar və COVID-19 " mövzusunda çıxışında deyib. Nazirlik rəsmisi qeyd edib ki, 0-13 yaş uşaqlar arasında 2010-cu ilə 35 954 nəfər idisə, 2020-ci ildə bu rəqəm 42 min 490 nəfər olub:

"Rəqəmlərdən görünür ki, bu xəstəlikdə artım olub. 18 yaşadək uşaqlarda isə 2010-cu ildə həmin xəstəlik üzrə göstərici 45 000 təşkil edirdisə, keçən il bu rəqəm 57 592-i olub. Mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərinin artmasına səbəb düzgün həyat tərzinin təbliğ edilməməsi və düzgün qidalanmanın olmamasıdıdır."

