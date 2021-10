Bakıda vəfat edən müəllimlə bağlı YENİ XƏBƏR - FOTOLAR

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Məktəbəqədər təhsil fakültəsinin Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası kafedrasının müəllimi, 37 yaşlı Şəhla Kazımbəyli dünyasını dəyişməsi barədə xəbər vermişdik. Metbuat.az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, mərhumun yaxınları bildirib ki, bir müddət əvvəl Şəhla Kazımbəylinin səhhətində problemlər yaranıb, həmçinin onun COVID-19 virusuna yoluxduğu məlum olub. Xəstəxanaya yerləşdirilən və reanimasiya şəraitində müalicə edilən Şəhla xanımın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və o, dünən dünyasını dəyişib. Mərhum müəllimənin bəzi fotolarını təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin!

