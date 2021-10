Türkiyə yüzlərlə hərbçi göndərdi: Sərhəd bağlandı - Hərbi əməliyyatlar başlayır

Türkiyə Suriyaya əlavə hərbi qüvvələr cəlb edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bloomberg nəşri məlumat yayıb. Bildirilir ki, son günlər Suriyaya hərbçilərin cəlb edilməsi prosesi intensivləşib. Məlumata görə, bu PKK-ya qarşı hərbi əməliyyatlara hazırlıq məqsədi daşıyır. Bildirilir ki, ötən gecə Türkiyə Suriyaya yüzlərlə hərbçi göndərib.

Məlumatda bildirilir ki, Ərdoğanın bu həmləsinə ölkəsində də dəstək var. Bundan əlavə hərbi əməliyyatlara hazırlıq çərçivəsində Türkiyə Suriya ilə 910 kilometrlik sərhədin 1/3-də hissəsini bağlayıb.



