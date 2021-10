Azərbaycanda vaksinasiyadan keçmiş əhalinin faiz göstəricisi açıqlanıb.

Metbuat.az "koronavirus.info"ya istinadən xəbər verir ki, əhalinin 51 faizi vaksinasiyadan keçib.

Məlumata əsasən, xəstəliyə yoluxanların 51 faizini qadınlar, 49 faizini kişlər təşkil edir.

