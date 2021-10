Zəngilan xəbərini göz yaşları ilə çatdıran aparıcı Əliyev və Ərdoğanla görüşdü - VİDEO

ARB 24 telekanalının “xəbərlər” proqramının aparıcı Günel Mönsümova Zəngilanda Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İşgüzar səhər” verilişində bildirilib. Məlumata görə, ötən il efirdə Zəngilanın azad edilməsi barədə xəbəri sevinc göz yaşları ilə çatdıran Günel Mönsümova Zəngilanda "Dost Aqropark"ın təqdimatında da aparıcılıq edib. Mərasimdən sonra isə zəngilanlı aparıcı və prezidentlər arasında səmimi söhbət baş tutub. Günel Mönsümova rayonun Ağalı kəndindən olmasını Ərdoğanın diqqətinə çatdırıb. Daha sonra isə xatirə fotosu çəkilib.

Qeyd edək ki, ötən il Ərdoğan çıxışında İlham Əliyevlə telefon danışığı zamanı ARB 24 telekanalının aparıcısı Günel Mönsümovanın Zəngilanın azad olunma xəbərini göz yaşları ilə çatdırmasından bəhs etdiyini bildirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.