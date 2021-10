Türkiyə Ukraynaya zirehli texnikalar satır

Türkiyə Ukraynaya “Kazak-2M1” zirehli maşınları üçün uzaqdan idarə olunan stabilləşdirilmiş silah sistemləri tədarük edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, bu vasitələr Ukraynanın hərbi texnikaları üçün yeni sistemdir. Məlumata görə, yeni hərbi sistemlər uzaqdan idarə edilə bilir. Sistem taktiki quru nəqliyyat vasitələrində hava və quru təhlükələrinə qarşı istifadə edilə bilər.

Qeyd edək ki, son dövlər Ukrayna ordusu yenilənmək üçün müasir silahlar alır.

