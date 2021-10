Türkiyənin Mardin vilayətində dəhşətli hadisə baş verib. Çobanlar tarlada gəzərkən körpə cəsədi tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırma zamanı məlum olub ki, döl 16 həftəlikdir. Dərhal əraziyə gələn polis araşdırmalara başlayıb. 16 həftəlik dölün əraziyə necə düşdüyü araşdırılır. Yaxınlıqdakı sakinlərin ifadəsi alınıb. İlkin ehtimallara görə, döl çobanlar hadisə barədə məlumat verəndən bir neçə saat əvvəl əraziyə atılıb.

