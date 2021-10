Pandemiya zamanı futbol üçün tətbiq edilən bu qayda qalıcı ola bilər

Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Şurasının (IFAB) Məşvərət Şurası yeni növ koronavirus (Kovid-19) epidemiyası səbəbindən 2020-ci ildən bəri matçlarda tətbiq edilən 5 oyunçu əvəzetmə qaydasının qalıcı olmasını təklif edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, IFAB-dan verilən məlumata görə,8 may 2020-ci ildə başlanan və 2022-ci il dekabrın 31-dək uzadılan peşəkar futbol matçlarında komandalara 5 əvəzetmə imkanı verən qaydanın daimi olması tövsiyə edilib.

Bildirilir ki, təklif 4-5 mart 2022-ci il tarixlərində İsveçrənin Sürix şəhərində keçiriləcək IFAB-ın İllik Ümumi Yığıncağında müzakirə olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.