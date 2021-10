Məktəbdə təhqir olunduğu üçün GÖRÜNÜŞÜNÜ DƏYİŞDİ: Gənc qızın bu addımdan sonra...- VİDEO

21 yaşlı gənc qız uzunmüddət görünüşündən narazı olduğu üçün görkəmində dəyişiklik edib. Buna səbəb onun məktəb yoldaşları tərəfindən daima təhqirlərə məruz qalması da olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, gənc qızın bu dəyişimi hətta bir rejissorun diqqətini də çəkib.

Onun "TikTok"da paylaşdığı dəyişimdən öncə və sonra videosu viral olub. Təqribən 2.9 milyon insan qızın yeni görünüşünü izləyərək bəyənib.

Xarici görünüşündə etdiyi yeni dəyişiklikdən məmnun olan gənc qız artıq özünü xoşbəxt hiss etdiyini bildirib.

