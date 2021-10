Azərbaycan 2021-ci ildə öz hərbi qüdrətini qoruyub saxlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində “2021-ci ilin ilk 9 ayı: İqtisadi artımın bərpası və post-konflikt quruculuğu” mövzusunda “İslahat İcmalı” hesabatında bildirilib.

Qeyd olunub ki, ən nüfuzlu hərbi hesabat hesab olunan “Qlobal atəş gücü 2021” hesabatına əsasən, Azərbaycan 2021-ci ildə öz hərbi qüdrətinə görə, qlobal miqyasda mövqeyi 64-cü sırada sabit olaraq qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.