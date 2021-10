Makrona Britaniyadan TƏRS ŞİLLƏ: “Lazımi cavab veriləcək”

Fansa hökuməti, Brexit-dən sonra balıqçılıq lisenziyaları ilə bağlı mübahisə həll olunmasa, gələn həftə Britaniya gəmilərini bəzi limanlardan bağlayacağını kəskin şəkildə xəbərdar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Böyük Britaniya ilin əvvəlində Avropa İttifaqının iqtisadi orbitini tərk etdikdən sonra London və Paris arasında münasibətlər getdikcə daha da pozulub.

Keçən ay Böyük Britaniya və Cersinin fransız qayıqlarının Brexit razılaşmasını pozduğunu əsas gətirərək sularında balıq tutmaq üçün onlarla lisenziyadan imtina etmək qərarı Fransanı qəzəbləndirib Fransa sahillərindən cəmi 14 mil məsafədə yerləşən Cersi, Böyük Britaniyadan kənarda amma Britaniya Krallığının himayəsindədir. Beləliklə, onun ərazi sularında kimin balıq tutmasına icazə verildiyi ilə bağlı öz səlahiyyətləri var.

O, Böyük Britaniya-Aİ ticarət razılaşmasının şərhinə əsaslanaraq lisenziyalar verib və Fransanı qeyri-mütənasib davranmaqda ittiham edib. Fransa hökumətinin sözçüsü Qabriel Attal çərşənbə günü bildirib ki, həftələrlə davam edən danışıqlardan sonra Britaniya səlahiyyətliləri daha çox balıqçıya lisenziya verib, lakin bu, hələ də Fransanın "haqqı" olduğuna inandığı şeylərin yalnız 50 faizini təşkil edir. Əgər lisenziyalarla bağlı razılaşma əldə olunmasa, Fransa Britaniya gəmilərini bəzi limanlardan bağlayacağını və Fransa ilə Böyük Britaniya arasında səyahət edən gəmilərdə yoxlamaları gücləndirəcəyini söyləyib.

Böyük Britaniya hökumətinin sözçüsü buna cavab olaraq bildirib ki, “Fransanın təhdidləri məyusedici və qeyri-mütənasibdir bu bizim yaxın müttəfiq və tərəfdaşdan gözlədiyimiz hərəkət deyildir. Təhlükə altında olan tədbirlər Ticarət və Əməkdaşlıq Sazişi və daha geniş beynəlxalq hüquqa uyğun gəlmir və həyata keçirildiyi təqdirdə müvafiq cavab veriləcək”.

O, İngiltərənin həm Aİ, həm də Fransa hökumətinə öz narahatlığını bildirəcəyini bildirib və İngiltərənin Avropa gəmilərindən lisenziya ərizələrinin 98 faizini təmin etdiyini müdafiə edib.

