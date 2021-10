Hakim Bakıda iki azyaşlı qızına təcavüz edən ataya HÖKM OXUDU

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində azyaşlı qızlarına təcavüzdə təqsirləndirilən 56 yaşlı Sahib Şıxıyevin barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması başa çatıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hakim Novruz Kərimovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə iclasında hökm oxunub.

Hökmə əsasən S.Şıxıyev 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

İttihama görə, Sahib Şıxıyev yetkinlik yaşına çatmayan iki qızına təcavüz edib.

Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 150.3.3-cü (Seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri; təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə on dörd yaşına çatmayan şəxs barəsində törədildikdə) və 150.2.3-cü (Seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri; təqsirkar üçün aşkar surətdə yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində törədildikdə) maddələri ittiham irəli sürülüb.

