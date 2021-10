Hindistan qitələrarası raketi test etdi

Hindistan qitələrarası ballistik raketi test edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Hindistan hökumətindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, 5 min kilometr məsafəyə uça bilən raket, nüvə başlığı daşıya bilir. “Agni-5” adlı raketin testlərinin uğurlu keçdiyi bildirilir.

Açıqlamada testin Hindistanın müdafiə strategiyasını təşkil etdiyi vurğulanır. Qeyd edək ki, Çin və Hindistan arasında sərhəd məsələsində gərginlik yaşanır. Çinin ballistik raket sınağından sonra Hindistanın oxşar addım atması diqqət çəkir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.