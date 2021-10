Fransada ŞOK: Makronu devirmək istədilər

Fransanın Demokratik Hərəkat Partiyasından olan keçmiş deputat Remi Deye dövlət çevrilişi planlaşdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Le Parisien” qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə, deputatın ölkədə olan silahlılarla bağlantısı olub. Silahlılara isə 63 yaşlı adı açıqlanmayan ehtiyatda olan polkovnik-leytenant rəhbərlik edib. Plana əsasən Fransada irimiqyaslı etiraz aksiyaları həyata keçirmək ardınca isə polisi etirazçılara atəş açması üçün təxribata cəlb etmək olub. Ardınca isə Makron hakimiyyəti silahlı hücumla devrilməli imiş.

Qeyd edək ki, Remi Deyenin istintaqı davam edir və o, ittihamları rədd edib.

