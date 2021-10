“Nüvə danışıqları noyabr ayının sonunda başlayacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, nüvə danışıqlarının başlaması üçün tərəflər arasında razılıq əldə olunub.

Qeyd edək ki, ötən gün İran və Avropa Birliyi nümayəndələri arasında nüvə danışıqlarının başladığına dair məlumat yayılmışdı. Bu danışıqlarda aşağı rütbəli diplomatlar iştirak edib.

