Bu il informatika fənni qəbul imtahanına salınacaq? - DİM sədri AÇIQLADI

“Növbəti qəbul imtahanında I qrup imtahanlarında informatika fənni olmayacaq. Bu dəyişiklik 2023-2024-cü tədris ilindən tətbiq olunacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə bildirib. Onun sözlərinə görə, imtahan birinci il yalnız kağız daşıyıcı əsasında olacaq, gələcəkdə, 1-2 il sonra əlavə fənn kimi tətbiq olunacaq, kompüter vasitəsilə il boyu keçiriləcək:

"Müəyyən planlarımız var, bunu Təhsil Nazirliyi ilə müzakirə edirik. Növbəti qəbulda I qrup imtahanlarında fənlərin sırasında İnformatika olmayacaq, amma gələn ilin martında, bəlkə də daha tez bu fənn üzrə qəbul proqramı ictimaiyyətə təqdim olunacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.