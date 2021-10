Azərbaycanda məhkəmə hakimi koronavirusa yoluxub. Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Faiq Qəniyevin verdiyi COVID-19 testinin nəticəsi pozitiv çıxıb. Nəticədə hakimin icraatında olan məhkəmə işləri təxirə salınıb.

