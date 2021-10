Çavuşoğludan ABŞ-a SƏRT XƏBƏRDARLIQ: Rədd cavabı alsaq Rusiyaya müraciət edəcəyik

“ABŞ F-16 qırıcılarını satmaqdan imtina edərsə, Türkiyə S-35 və Su-57 də daxil olmaqla digər seçimlərə yönələcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu belə açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ əsassız olaraq Türkiyəni F-35 proqramından çıxarıb. Ardınca Ankara F-16-lar üçün ABŞ-a müraciət edib.

Çavuşoğlunun sözlərinə görə, ABŞ konqresi F-16 təyyarələrinə də veto qoysa Türkiyə başqa seçimləri nəzərdən keçirəcək.

Qeyd edək ki, Türkiyə ABŞ-a 40 ədəd F-16 Block 70 qırıcısı almaq və əlindəki təyyarələrin texniki baxışı üçün müraciət edib..

