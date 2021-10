Bir rus vətəndaş Ermitaj muzeyindən öz fotosunu asıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, adam bunu zarafat kimi edib amma heç də hər kəs tərəfindən zarafatı qəbul edilməyib. Rus generallarının portretlərinin yanında asılan şəkil muzeyin mühafizəçiləri tərəfindən tez bir zamanda yığışdırılıb. Ermitaj artıq prokurorluqdan xahiş edib ki, həmin vətəndaşı Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərənlərin xatirəsini ictimai təhqir etdiyi üçün cəzalandırsın.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

