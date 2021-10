Tailandın mərkəzində məşhur məbəddə qalmaqal baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iki gənc məbəddə yaxınlıq ediblər. Hadisə gündüz vaxtı baş verib.

Şahidlərin məlumatından sonra polis 42 yaşlı şəxsləri nəzarətə götürüb. Onlar bildiriblər ki, əvvəllər sevgili olublar. İndi rastlaşaraq duyğusal anlar yaşayıblar və hisslərinə hakim ola bilməyiblər. Buna baxmayaraq, polis onların bəhanəsini qəbul etməyib. Cütlük həbs olunub.

