İngiltərədə baş verən hadisə izləyənləri təəccübləndirib.

Metbuat.az “The Sun” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, vəfat edən sakinin cəsədi ənənəyə uyğun olaraq yandırılıb. İki bacı vəfat edən atalarının küllərini çaya atmaq istəyib.

Lakin güclü külək nəticəsində küllərin bir hissəsi onların ağzına girib. Təsadüfən baş verən bu hadisə nəticəsində qızlar üzüntü yaşayıb.



