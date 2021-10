Prezident Ərdoğanla şəklini paylaşdı - FOTO

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla fotosunu paylaşıb. Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısının rəsmi tvitter hesabından paylaşdığı fotoda qeyd edilib: “Bu gün regional işlərdə, hətta dünya çapında Türkiyə və Azərbaycan əməkdaşlığı, qardaşlığı önəmli amilə çevrilib. Türkiyə ilə Azərbaycanın birgə gücü daha da təsirli olacaq”.

