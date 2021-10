Avropanın 12 ölkəsi İsrailin İordan çayının qərb sahilindəki qanunsuz fəaliyyətini qınayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, İsrail 3 min yeni mənzilin inşaası layihəsini dayandırmalıdır. Polşa, İsveç, Almaniya, İtaliya və digər ölkələrin də imzasının olduğu açıqlamada İsrailin addımlarının beynəlxalq qanunlara zidd olduğu vurğulanıb.

Bildirilib ki, işğal altındakı həmin ərazilər Fələstin torpaqlarıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.