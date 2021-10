“Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin müəyyən edilməsi məsələsi Rusiyanın iştirakı olmadan həll edilə bilməz”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan RBK-ya müsahibəsində deyib.O bildirib ki, iki ölkə arasında sərhəd problemi münaqişənin yaranması fonunda başlayıb:

“Mən Vladimir Vladimiroviçə məktub yazdım. Bildirdim ki, problemin mümkün həllini məhz sovet xəritələrində axtarmaq lazımdır”.

