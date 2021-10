Bakı Dövlət Universitetində 8 qrup distant təhsilə keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BDU-nun mətbuat xidmətinin rəhbəri Günel Orucəliyeva “Qafqazinfo”nun sorğusuna cavab olaraq bildirib.

Onun sözlərinə görə, universitetdə 7 qrup distant təhsilə keçirilmişdi. Dünəndən isə daha bir qrup distant təhsilə cəlb edilib. Həmin qruplarda məsafədən tədris iki həftə davam edəcək.

