Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan cümə axşamı Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin müavini, general-polkovnik Sergey İstrakovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paşinyan və İstrakov Ermənistan və Rusiya arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər.

Görüşdə regiondakı hərbi-siyasi vəziyyətlə bağlı da fikir mübadiləsi aparılıb.

