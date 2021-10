Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə koronavirusa yoluxma artır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Kiyevin bələdiyyə sədri Vitali Kliçko bu səbəbdən noyabrın 1-dən ölkədə karantin tədbirlərinin gücləndiriləcəyini açıqlayıb.

Noyabrın 1-dən etibarən kafe, restoran, idman zalı, alış-veriş mərkəzləri, ictimai nəqliyyat və kütləvi tədbirlərə giriş ancaq COVID-19 pasportu, ya da neqativ nəticəli PCR testi ilə mümkün olacaq.

