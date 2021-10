Türkiyədə daha dörd terrorçu zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Siirtin Pervari rayonunda “Eren-13” əməliyyatları çərçivəsində terror təşkilatına hücum təşkil edilib.

Bölgədə əməliyyatlar davam edir.

