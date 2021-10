Türkiyənin futbol liqalarında azarkeşlərlə bağlı məhdudiyyətlər ləğv edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyası məlumat yayıb.

Məlumata görəi, noyabrın 9-dan bütün oyunlara stadionun ümumi tutumunun 100 faizi qədər azarkeş buraxılacaq.

Bildirilir ki, peyvənd olunmamamış azarkeşlər stadionlara buraxılmayacaq.

