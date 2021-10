ABŞ Prezidenti Co Bayden G20 zirvə görüşündə iştirak etmək üçün İtaliyaya gedəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi yazıb.

Bayden Romaya Papa Fransisklə görüşəcək və G20 zirvə görüşündə iştirak edəcək.

Tədbirdən sonra o, iqlim məsələləri üzrə beynəlxalq konfransda (COP26) iştirak etmək üçün Şotlandiyaya yola düşəcək.

