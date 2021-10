"Facebook" adını "Meta" olaraq dəyişdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda şirkətin qurucusu Mark Zukerberq məlumat verib.

O deyib ki, cümə axşamından etibarən sosial şəbəkə "Meta" adlanacaq.

O "Meta"nın yeni logosunu da təqdim edib.

Həmin fotonu təqdim edirik:

