Futbolda birinci və ikinci hissə arasında 25 dəqiqə fasilə verilməsi təklifi qəbul edilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Şurasında (IFAB) 25 dəqiqəlik fasilənin oyunçuların səhhətinə mənfi təsir göstərəcəyi bildirilib. Bu səbəbdən təklif qəbul edilməyib.

Lakin oyunda 5 əvəzetmənin olması ilə bağlı qərar hələ ki, müzakirə olunur.

