Böyük qalmaqal: Məşhurlar kamera qarşısına çılpaq çıxdılar - Bütün ölkə izlədi / FOTOLAR

Avstraliyada hərbi təlimlər formatında keçirilən “Who Dares Win” yarışında baş verən hadisə birmənalı qarşılanmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iştirakçılar keçmiş komandanların əmri ilə paltarlarını kameraların qarşısında dəyişmək məcb

uriyyətində qalıb. Qaydalara görə, iştirakçılar hər bölüm üçün fərqli geyimdən istifadə etməlidir.

Onlar alt paltarlarını da açıq məkanda dəyişməlidir. Yarışda iştirak edən aktrisa Brinne Edelsten və digər tanınmış şəxslər də kamera qarşısında paltarlarını dəyişib.

Bu görüntülərin hamısı efirə verilir və izləyicilər iştirakçıları çılpaq görür.



