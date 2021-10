Türkiyənin Kocaeli vilayətində sərnişin qatarı qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərəkətdə olan qatar naməlum səbəbdən relslərdən çıxıb. Hadisə yerinə çox sayda təcili yardım briqadaları cəlb edilib. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

