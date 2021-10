Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının rəisi, tibb xidməti polkovniki Vüqar Mürsəlov tutduğu vəzifədən azad edilib.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bir müddət əvvəl müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.

Nazirin digər əmri ilə, Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının rəisi vəzifəsinin icrası tibb xidməti polkovniki Roman Çobanova həvalə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.