Mahir Emrelinin görüntüləri YAYILDI: Əlində içki... - FOTO

Polşanın "Legiya" klubunda çıxış edən Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emrelinin içki masasında görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az Polşa mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hücumçunun komanda yoldaşı Yoel Abu Hanna ilə fotosu tvitterdə paylaşılıb.

Qeyd edək ki, sabiq hücumçusu Voytsex Kovalçiki "Legiya" klubu bir neçə futbolçusunu spirtli içki qəbul etməkdə günahlandırıb. Polşa mətbuatında Kovalçikin ittiham etdiyi futbolçular arasında Azərbaycan millisinin hücumçusu Mahir Emrelinin də olduğu yazılıb. Bu səbəbdən klub sabiq hücumçunu məhkəməyə verməyə hazırlaşır.



