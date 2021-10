"Sumqayıt" baş məşqçi və futbolçusuna görə 5600 manat CƏRİMƏLƏNDİ

AFFA İntizam Komitəsinin növbəti iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bugünkü toplantıda bir sıra qərarlar qəbul edilib. Belə ki, Premyer Liqanın VIII turunun “Sabah” – “Sumqayıt” oyununda “Sumqayıt” klubunun 17 nömrəli futbolçusu Murad Xaçayev “aqressiv hərəkət”ə görə birbaşa qırmızı vərəqə alaraq meydançadan kənarlaşdırıldığı üçün 5 oyun cəzalanıb, klub 4000 manat cərimə olunub.

Oyunun mətbuat konfransı zamanı “Sumqayıt” klubunun baş məşqçisi Ayxan Abbasov hakimin idarəçiliyinə qarşı qeyri-etik ifadələr işlətdiyi üçün klub 1600 manat cərimə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.