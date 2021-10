Prezident İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı rəsmi tvitter hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən Zəngilandan keçən Zəngəzur dəhlizi bütün türk dünyasını birləşdirəcək. Həm Azərbaycan, həm Türkiyə Zəngəzur dəhlizinin gerçəkləşməsi üçün əməli addımlar atır. Əminəm ki, bu addımlar yaxın gələcəkdə öz bəhrəsini verəcək”.

