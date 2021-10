Azərbaycan neftinin büdcə qiyməti qaldırılır

Gələn ilin dövlət büdcəsində Azərbaycan neftinin qiyməti 50 ABŞ dolları məbləğində nəzərdə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov keçirdiyi mətbuat konfrasında məlumat verib.

Qeyd edək ki, bu, rəqəm həm ilkin proqnozda, həm də 2021-ci ilin dövlət büdcəsində 45 dollar olub.

Gələn il Azərbaycanın büdcə gəlirlərinin 26 816 milyon manat, xərclərinin isə 29 879 milyon manat olacağı gözlənilir. Bunlar, bu ilin təsdiq edilmiş proqnozları ilə müqayisədə müvafiq olaraq 5,4% və 4,7% çoxdur. Son nəticədə büdcədə 3 063 milyon manat kəsir yaranacaq ki, bu da illik müqayisədə 1,7% azalma deməkdir.

