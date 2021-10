Avropada qazın qiyməti aşağı düşdü - Min kubmetr üçün 850 dollar

Avropada qazın qiyməti əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşüb. Belə ki, təxminən bir saat ərzində min kubmetr üçün 850 dollar səviyyəsində satış həyata keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hollandiyanın TTF indeksi üzrə dekabr fyuçerslərinin dəyəri cümə sessiyasının açılışında 930 dolları bir qədər ötüb. Ötən axşam bu rəqəm min kubmetr üçün 914 dollar olub, təxmini qiymət isə 935 dolları bir qədər ötüb.

Mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu vəziyyətin ilkin şərtləri Avropa anbarlarının aşağı səviyyədə doldurulması, təchizatçıların məhdud təchizatı və Asiyada mayeləşdirilmiş təbii qaza yüksək tələbatdır. Oktyabrın 13-də Avropa öz obyektlərindən aktiv qaz çıxarılması dövrünə başlayıb. Mövsümün əvvəlinə onlar 78 faizdən bir qədər çox dolu idi, Vladimir Putinin sözlərinə görə, kəsir Avropa Komissiyasının iqtisadi siyasətinin nəticəsində olub. Bundan əlavə, ABŞ və Yaxın Şərqdən Avropaya səkkiz milyard kubmetr yanacaq tədarük edilmədiyi halda, Qazprom idxalı 11 milyard kubmetr artırıb. Qeyd edək ki, Rusiya prezidentinin “Qazprom”a Avropadakı anbarları doldurmağa başlamaq göstərişindən sonra qiymətlər aşağı düşüb.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

