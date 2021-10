Bakıda fiziki məhdudiyyətli şəxs itkin düşüb - FOTO

Suraxanı rayonunda yaşayan 1967-ci il təvəllüdlü Telman Cəfərov itkin düşüb.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, onun qohumları Suraxanı Rayon Polis İdarəsinə müraciət edərək bildiriblər ki, həmin şəxs evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb.

Telman Cəfərov arıq bədən quruluşludur, boyu 162 santimetrdir. Evdən çıxan zaman əynində qara rəngli gödəkçə, qara rəngli şalvar və qara rəngli ayaqqabı olub.

Şəkildəki şəxsi görənlərdən və barəsində məlumatı olanlardan DİN-in "102” Zəng Mərkəzinə, həmçinin Suraxanı Rayon Polis İdarəsinə (012) 452-02-02 və 050-433-49-47 nömrələrinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur.

Qeyd edək ki, Telman Cəfərov 2-ci qrup Çernobıl əlilidir. O, yaşadığı yeri xatırlamaqda və fikirlərini izah etməkdə çətinlik çəkir.

